Auto rijdt door na aanrijding in Zwolle (maar vergeet kentekenplaat)

Schoonmaak­mid­del lekt al jaren uit ‘douche voor treinen’ in Zwolle: ‘Zeer onwense­lijk’

Bij de ‘douche voor treinen’ bij het station in Zwolle is het grondwater verontreinigd geraakt. Een schoonmaakmiddel lekt al jarenlang bij een treinwasinstallatie van de NS de grond in. De gevolgen voor mensen lijken mee te vallen, maar de gemeente wil dat er een oplossing komt. ,,Vreemde stoffen horen gewoon niet thuis in de grond.”