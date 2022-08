Autobrand in Zwolle, voertuig verwoest

Noodveror­de­ning tegen boerenblok­ka­des bij distribu­tie­cen­tra in Zwolle opgeheven

De noodverordening die het boeren onmogelijk moest maken om distributiecentra van supermarkten in Zwolle te blokkeren, is van tafel. ‘Er zijn geen concrete aanwijzingen voor nieuwe blokkades’, meldt burgemeester Peter Snijders in een toelichting op het besluit.

12 augustus