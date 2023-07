Bas Tietema (28) krijgt ‘lollig’ imago niet snel van zich af, en dat steekt: ‘Het is geen speeltuin’

indebuurt.nl Karen en Renée toverden dit verwaar­loos­de stuk grond in Zwolle om tot stadstuin: 'Iedereen mag kijken'

Aan de Groeneweg in Assendorp ligt een openbaar plantsoen van zo’n 150 vierkante meter groot. In de afgelopen zeven jaar is het, op initiatief van Karen Lamsvelt (63) en met de hulp van vriendin Renée van Cootwijk (61) omgetoverd tot een biodiverse tuin. “De gemeente kwam regelmatig kijken.”