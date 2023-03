BBB draagt twee verkenners voor in Flevoland: Herman Sietsma en Pieter Van Maaren

De BBB werd vorige week bij de Provinciale Statenverkiezingen de grootste partij in de provincie en kan nu dus een nieuwe coalitie gaan vormen. De lijsttrekkers van de BBB kwamen maandagavond bijeen in een speciale vergadering, waarin Sietsma en Van Maaren werden gevraagd om de verkennende gesprekken te gaan voeren.

College in Zwolle

Herman Sietsma (1953) Eerste Kamerlid namens de ChristenUnie. Hij werkte eerder onder andere als verkenner voor het vormen van een college in Zwolle. Ook was hij in 2017 en 2018 interim-directeur van het Historisch Centrum Overijssel in diezelfde stad, als opvolger van zijn partijgenoot Arie Slob. Tussen 1990 en 2000 was hij gemeenteraadslid voor RPF/GPV in Ermelo.