Bedrijven met de beste innovaties uit de regio Zwolle strijden om de innovatieprijs

UPDATE Topdrukte bij uitzendbu­reau voor Oekraïnse vluchtelin­gen in Zwolle: ‘Honderd aanmeldin­gen per dag’

Oekraïnse vluchtelingen willen graag aan het werk. En door het personeelstekort in deze regio zijn er veel bedrijven die hen een baan aanbieden. Dat merken ze bij Heroyam in Zwolle. Het is topdrukte bij het uitzendbureau dat speciaal is opgericht voor deze groep vluchtelingen, vertelt medeoprichter Bart Dikkeschei.

3 april