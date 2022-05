Behoorlijk bedrag beschikbaar voor sportverenigingen in Overijssel en Gelderland

Sportverenigingen die een goed idee hebben om een groep mensen in beweging te krijgen, maken kans op behoorlijke geldbedragen. Salland Zorgverzekeringen deelt 24.000 euro uit aan acht verenigingen in Overijssel en Gelderland.

Per provincie is 12.000 euro te verdelen. Sportverenigingen in Overijssel moeten vóór 1 juni hun ideeën inleveren. Daarna volgt een nominatie- en stemronde van het publiek. Eind juni worden vier winnaars bekend gemaakt. De Gelderlandse sportverenigingen kunnen in het najaar meedoen.

Het innovatiebudget is in het leven geroepen om mensen gezond te houden. Vorig jaar is het budget nog verdeeld per gemeente. Nu verdeelt Salland het budget per provincie, waardoor de vier winnende verenigingen een hoger bedrag krijgen.

Vier geldprijzen

De vereniging met de meeste stemmen krijgt dit jaar 8000 euro. De tweede, derde en vierde plaats krijgen respectievelijk 2500, 1000 en 500 euro.

Salland Zorgverzekeringen beoordeelt de ideeën ondere andere op of het (groepen) mensen in beweging brengt en of het een sociaalmaatschappelijk doel dient.