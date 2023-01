Bekende stoffenzaak van Jan Sikkes in Apeldoorn en Zwolle vanwege faillissement gesloten

met poll Vuurwerk­ver­koop in Zwolle knalt door het dak terwijl een verbod aanstaande is: ‘Totale willekeur’

De politiek van Zwolle wil het afsteken van vuurwerk verbieden: vuurwerkverkopers in de stad zien echter een grote knaldrang en de verkoop explosief toenemen. Vanaf vandaag mag vuurwerk weer over de toonbank gaan. De verkopers willen in gesprek met de gemeente. ,,We kunnen de vraag amper aan.’’

