Bekijk hier alle uitslagen, doelpuntenmakers en verslagen van het amateurvoetbal in de regio

aardbeving Opluchting voor Zakwan uit Zwolle: zusje met down mag uit rampgebied Turkije naar Nederland komen

Zwollenaar Zakwan Alhalabi (38) is opgelucht: hij komt met zijn zus Zulfa (18), slachtoffer van de aardbeving in Turkije, naar Nederland. De jonge vrouw met het syndroom van Down was alleen overgebleven na de ramp, hun moeder en broers kwamen om bij de aardbeving. Ze heeft nu een visum voor tijdelijk verblijf in Nederland gekregen.