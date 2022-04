Berkum bij Buitenpost: Brakke redt op de valreep nog een punt

Eigen apparte­ment én gezamenlij­ke ruimtes: senioren kunnen in Zwolle leven zoals in studenten­huis

In Zwolle gaat Bouwbedrijf Gebr. Meijer uit Raalte aan de slag met de bouw van dertig appartementen die een bijzonder woonconcept kennen. In het SamSam Huis gaan 70-plussers samenwonen op een manier die vergelijkbaar is met een studentenhuis.

