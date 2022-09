Bertus uit Dedemsvaart loopt op zijn 92ste nog ‘even’ de 100 meter bij AV PEC in Zwolle: ‘Tijd is niet belangrijk’

Patiënten Isala deden zonder medeweten behande­laar mee aan onderzoek, hartstu­dies langer stilgelegd

Een aantal hartpatiënten van ziekenhuis Isala is buiten de eigen arts om opgenomen in een wetenschappelijke studie naar bloedverdunners. Dat meldt het Zwolse ziekenhuis op basis van een extern onderzoek. Bij andere wetenschappelijke studies in het Isala Hartcentrum zijn tekortkomingen in de administratie en financiën ontdekt.

17:08