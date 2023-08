Best vreemd: Go Ahead heeft weinig grinta ingekocht

met video De Spiegel verbouwt theater in Zwolle voor 1,5 miljoen, maar heeft nóg een grote wens

De stoelen zijn uit de zaal, de vloerbedekking is uit de foyer en alle lampjes zijn uit hun fitting gedraaid. De Spiegel in Zwolle ondergaat deze zomermaanden een flinke verbouwing, want na 17 jaar waren sommige dingen ‘op’. Het theater heeft straks ook een echte showtrap. Maar als eind september de deuren weer open gaan, heeft directeur Rob Zuidema nóg een grote wens.