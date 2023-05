Bestelbus vol bloemen gekanteld na ongeluk

indebuurt.nl 'Voor altijd een Zwolle­naar': feestzan­ger maakt variant van megahit Engelbe­waar­der [VIDEO]

Engelbewaarder van Marco Schuitmaker is een regelrechte megahit. Het nummer staat al weken hoog in allerlei hitlijsten. Feestzanger Marco – what’s in the name – ten Kate maakte vorige week een Zwolse variant van het feestnummer: ‘Voor altijd een Zwollenaar’.