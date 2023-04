Betrapte autodieven slaan op de vlucht in Zwolle en steken A28 over

Burgemees­ter Zwolle zit tijdens promotiedu­el PEC Zwolle bij koning: ‘Keek hele tijd op mijn telefoon’

Burgemeester Peter Snijders van Zwolle was vrijdagavond niet bij de wedstrijd van PEC Zwolle tegen Almere City, maar bij de opening van Paleis Het Loo in Apeldoorn. Hij kon zijn aandacht er maar moeilijk bij houden. ,,Ik was wel een beetje zenuwachtig.’’ Snijders legt uit waarom de promotie van PEC Zwolle niet alleen voor de club van groot belang is.