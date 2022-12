Bewoonster (70) dreigt na 14 jaar woonboot in Zwolle te verliezen, maar dan vloeien er tranen

Snuffel­fiet­sen meten in Zwolle meer fijnstof bij Windesheim en Westenhol­te. En: ‘Het stooksei­zoen is begonnen’

De lucht in Zwolle is op dinsdag en woensdag schoner dan op vrijdag. En juist rond Windesheim en Westenholte is de afgelopen maanden meer fijnstof gemeten dan elders in Zwolle. Dat zijn de eerste, meest opmerkelijke resultaten van het project Snuffelfiets, waarbij fietsers de kwaliteit van de lucht meten.

12 december