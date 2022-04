Bezoekers zijn weer welkom in de historische Schepenzaal in Zwolle

Arie Slob in woonplaats Zwolle ook gestrikt voor volgende stap in coalitie­vor­ming

Arie Slob is formeel gevraagd om als informateur aan de slag te gaan in zijn woonplaats Zwolle. De voormalig minister van Onderwijs doet dat op verzoek van de partijen ChristenUnie en GroenLinks, die als winnaars uit de verkiezingen kwamen, D66 en CDA. Slob was de afgelopen weken al actief als verkenner.

6 april