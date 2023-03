Binnenkijken! Sophie woont pal naast de Zwolse Peperbus: 'Aan het geluid moest ik wennen'

handbal Handbal­over­zicht: LHC wint verrassend eenvoudig van Zwolle, Nieuw Heeten met moeite langs hekkenslui­ter

Terwijl Wijhe’92 de titel pakte in de tweede divisie en Broekland het kampioensfeest in de hoofdklasse moest uitstellen, gebeurde er nog veel meer in handballend Salland. De derby tussen LHC en Zwolle werd opvallend makkelijk gewonnen door de Lemelerveldsen. Nieuw Heeten versloeg met veel moeite hekkensluiter Combinatie’64, maar is nog steeds niet zeker van klassenbehoud.