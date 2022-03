Binnenstad Zwolle op de schop: minder auto’s, meer wandelruimte langs de grachten

Het gebied rondom de stadsgrachten moet volgens het ontwikkelprogramma van de gemeente de groene gordel rondom het stadshart worden. ,,De Zwolse Singel is potentieel een van de mooiste van Nederland. De stad groeit en steeds meer mensen willen in en rondom de binnenstad zijn. We willen mensen beter in staat stellen van deze plekken te genieten”, verklaart programmamanager Stadshart Robert Lautenbach.

Voor het ontwikkelprogramma ‘Ons stadshart van morgen’ ging de gemeente Zwolle in gesprek met ruim 600 inwoners en belanghebbende partijen. De te ontwikkelen ‘Singelzone’ moet zorgen voor meer groen, recreatieruimte en bedrijven die de wijken achter de grachtenwegen beter verbinden met het centrum. Huisvesting en bedrijven meer in balans brengen met natuur in het hart van Zwolle is de richtlijn voor de stad die tot 2030 moet groeien van 130.000 naar 143.000 inwoners.

Auto moet plaats maken

Helemaal autoloos wordt het gebied rondom de grachten volgens Lautenbach niet, maar: ,,Fietsers en voetgangers komen niet meer op de tweede plek. Dat doe je door bijvoorbeeld de stoepen en het groen te verbreden. Daarnaast willen we de buurten aan de grachten meer een gezicht geven. Kijk naar de wijk Dieze, waar je eigenlijk een soort barrière met het oude belastingkantoor en het GAK-gebouw hebt. Deze gebouwen hoeven niet per se allemaal gesloopt te worden, dat is zonde. Maar we kunnen wel nadenken over andere bestemmingen ervoor.”

Cafés, winkels en huisvesting in panden aan de randen van de grachten, hierdoor loopt de binnenstad volgens Lautenbach beter over in de randwijken. Op illustraties van het ontwikkelprogramma is een Burgemeester Drijbersingel te zien waar kantoorpanden, verkeerslichten en asfalt plaats maken voor terrassen, ruime fietspaden en een boulevard langs het water.

Voor dit ontspannendere grachtgebied moet de hoeveelheid autoverkeer in en rondom de binnenstad omlaag. Lautenbach: ,,De parkeergarage op het Noordereiland wil je eigenlijk sluiten, die is te ver de binnenstad in. We willen het verkeer eerder afvangen.”

De gemeente wil dit onder andere bereiken door parkeergelegenheid in de binnenstad te verplaatsen naar nieuw te plaatsen ‘parkeerhubs’ in de wijken buiten het centrum. Deze parkeergarages moeten ook dienen voor onder meer pakketophaalplekken.

Inspiratie uit Leiden

Om inspiratie op te doen bezocht een delegatie van de gemeente Zwolle vorig jaar Jeroen Maters, een van de initiatiefnemers van het nieuwe stadspark rondom het centrum van Leiden.

Quote Dit moeten de mooiste parkeer­plek­ken van Nederland zijn Jeroen Maters

Maters ziet gelijkenissen tussen de singels van Zwolle en Leiden. ,,De singels in Leiden stonden voorheen niet bij mensen op het netvlies. Je ging er overheen om van de buitenwijken naar de binnenstad te gaan. Helemaal om de grachten heen wandelen kon niet door hekken, missende bruggen of hondenpoepveldjes. Hij denkt dat de plannen van Zwolle uitvoerbaar zijn. ,,Het voordeel voor Zwolle is dat veel van de grond in handen is van de gemeente. In Leiden hadden we te maken met verschillende particuliere grondeigenaren.”

Volgens Maters zijn er verbeterpunten voor Zwolle. ,,Het gebied rondom de Spiegel is geen geweldig verblijfsgebied, maar dat zou het wel kunnen zijn. En als ik naar de Thorbeckegracht kijk, denk ik: dit moeten de mooiste parkeerplekken van Nederland zijn.”

