Biograaf draagt de kist van Ricksen: ‘Het begint op een staatsbegrafenis te lijken’

‘Tweede­hands kleding is niet vies’

20:00 Als modestudent zag ze in China hoe de productie van kleding er aan toe gaat. Vies, vervuilend, veel werk, maar voor vrijwel niets te koop in Nederland. Voor Roos Herder (25) reden om niet in de zogenaamde fast-fashion te willen werken, maar zich bezig te houden met duurzame mode. In Zwolle organiseert ze van 4 t/m 13 oktober de Dutch Sustainable Fashion Week (DSFW).