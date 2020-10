Blijf-thuis-advies aan dovemansoren gericht: ‘Je ziet hele gezinnen lopen in binnenstad’

Restaurant d’Andreas introdu­ceert ‘Neem je eigen pan mee’ en blijft tijdens tweede besmet­tings­golf wél open

16:00 Naar de Italiaan, maar dan met een eigen pan onder je arm: restaurant d’Andreas in Zwolle grijpt de tweede lockdown aan om geheel afvalvrije eenpans afhaalgerechten aan te bieden. Sluiten, zoals de zaak in maart, april en mei deed; ‘dat gaan we echt niet weer doen’, zegt Hetty d’Andreas, die samen met haar man Pietro het restaurant runt.