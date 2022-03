Boek van Machlien Vlasblom over ‘foute’ broers Heukels werpt nieuw licht op iconische foto’s razzia

Zes jaar geleden opende historica Machlien Vlasblom (36) aan haar Apeldoornse keukentafel een doos vol brieven en foto’s van de familie Heukels uit Zwolle. Gerard Visser – zijn oma was een zus van de broers Heukels – had haar gevraagd hier eens in te duiken. Ondanks haar belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog reageerde ze aanvankelijk afhoudend op dat verzoek, bang om te verdwalen in eindeloze stambomen en onleesbare handschriften. Maar al snel besefte ze iets bijzonders in handen te hebben.