Boer (18) uit Grafhorst krijgt werkstraf voor in fik steken hooibaal bij wegblokkade in Zwolle: ‘Ik wilde trekkers kijken’

met video Ouderen in Zwolle kunnen door kapotte lift hun huis niet in of uit: ‘Wat als er nood is?’

Doet-ie het of doet-ie het niet? De bewoners van appartementencomplex Gildehuys ergeren zich groen en geel aan de enige lift van het gebouw, omdat die om de haverklap in storing schiet. Stichting Woonzorg Nederland zegt ‘ouderenopvang naar een hoger plan te willen tillen’, maar zo voelt dat op de vierde verdieping in Zwolle niet. ,,We kunnen niet zonder deze lift.”

30 september