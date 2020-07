Boeren blokkeren distributiecentrum Albert Heijn in Zwolle: ‘Minister, u heeft stront in uw oren’

Vraag bij het nieuws Waarom hebben we eigenlijk vakantie nodig?

11:00 Heel Nederland snakte ernaar, maar de zomervakantie leek volledig in het water te vallen door de coronacrisis. Toch kan op vakantie in eigen land dit jaar in elk geval, sommige vakanties kunnen zelfs in het buitenland. Waarom hebben we eigenlijk vakantie nodig? Arbeidspsycholoog en universitair docent Inge Hulshof geeft antwoord op 5 prangende vragen.