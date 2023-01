Boeren en sympathisanten praten ruim een uur met gedeputeerde in Zwolle

Boeren en sympathisanten maken een rondgang langs alle provinciehuizen van Nederland, om hun ongenoegen te uiten over het (stikstof)beleid van de overheid. De tocht begon vorige week in Leeuwarden. Maandag is het provinciehuis van Gelderland in Arnhem en dat van Overijssel in Zwolle bezocht.

Volledig scherm Boeren uit de regio sloten zich in Zwolle aan bij de landelijke protestkaravaan. © Frans Paalman

Bij het bezoek aan Zwolle haakte een flinke delegatie regionale boeren aan. Zij verzamelden zich maandagmiddag bij Hattem, om het laatste stuk samen naar Zwolle te rijden. Daar had de organisatie achter de ‘Grote Leugenroute’ gezorgd voor een warme hap.

Volledig scherm Een delegatie van Overijsselse boeren en landelijke betogers ging in Zwolle in gesprek met gedeputeerde Roy de Witte. © Frans Paalman

De gemeente Zwolle had via de politie indirect contact met de mensen achter de betoging en sloot de Luttenbergstraat ter hoogte van het provinciehuis in één richting af, zodat de demonstranten daar hun trekkers, vrachtwagens en auto’s konden parkeren.

Volledig scherm Een delegatie van Overijsselse boeren en landelijke betogers ging in Zwolle in gesprek met gedeputeerde Roy de Witte. © Frans Paalman

Een delegatie bestaande uit regionale boeren en landelijke sympathisanten heeft ruim een uur in het provinciehuis gesproken met gedeputeerde Roy de Witte. Volgens de bestuurder een goed gesprek. ,,Over de zorgen die de agrarische sector heeft, maar ook over het brede wantrouwen richting de overheid’’, licht De Witte direct na het gesprek toe. ,,We waren het niet met elkaar eens, maar het was wel een goed gesprek.’’

Boerderijbezoek

De gedeputeerde heeft - ook namens zijn collega Gert Harm ter Bolscher, die belast is met de ‘stikstofportefeuille’ - bij de Overijsselse boeren aangegeven graag op bezoek te komen om verder in gesprek te gaan over de problematiek en de aanpak van Overijssel.

De sfeer rond het protest bleef zowel buiten als binnen gemoedelijk. De betogers hebben hun tocht na enkele uren voortgezet. Dinsdag koerst de karavaan richting het Drentse provinciehuis in Assen.

Volledig scherm De platte kar met spandoek 'Van der Wal wij zijn je leugens zat' trekt sinds vorige week door het hele land langs de verschillende provinciehuizen. © Frans Paalman

