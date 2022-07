Boeren in Overijssel gaan koolstof vastleggen in kruidenrijk grasland

Boeren uit Overijssel en Friesland gaan in het project Blijvend Grasland aan de slag met de verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Dat doen ze door koolstof vast te leggen in ‘blijvend grasland’. Natuur en Milieu Overijssel zoekt nog boeren die zich aan willen sluiten bij dit project.

Blijvend grasland is meerjarig kruidenrijk grasland waar onder andere niet wordt geploegd, gescheurd en gespoten. Door dit land niet intensief te bewerken, wordt er koolstof in de bodem opgebouwd. Deze koolstofopbouw kan in de vorm van CO2-certificaten verkocht worden.

Leander Broere van Natuur en Milieu Overijssel vertelt over het project: ,,Voor koolstofvastlegging in grasland is in 2021 de methodiek Blijvend Grasland vastgesteld door de onafhankelijke autoriteit Stichting de Nationale Koolstofmarkt. Deze Stichting komt voort uit de Green Deal Nationale Koolstofmarkt en is opgericht in 2019.”

Goedgekeurde toepassing van deze methode leidt tot uitgifte van verhandelbare C02-certificaten. ,,In dit project gaan de boeren samen aan de slag om te leren wat de methode inhoudt, vertalen we de methode naar de praktijk van het boerenbedrijf, maken we een concreet plan om tot uitvoering te komen en doen we eerste ervaringen op met toepassing ervan. Die ervaringen worden in en buiten de groepen gedeeld.”

Deelnemende boeren

De beoogde groep van deelnemende agrariërs bestaat volgens Broere uit gemotiveerde ondernemers die willen werken aan duurzamer bodembeheer en duurzamere landbouw. ,,Zij zijn op zoek zijn naar kennis, praktijkondersteuning en meetinstrumenten, afgestemd op hun persoonlijke situatie en de mogelijkheden binnen hun gebied.”

De deelnemende boeren zien Blijvend Grasland volgens Broere - tevens PvdA-raadslid in de gemeente Dalfsen - als een belangrijke maatregel binnen een duurzame melkveehouderij. ,,Blijvend Grasland kan bijdragen aan biodiversiteit, een gezondere bodem en het verminderen van het CO2-gehalte in de atmosfeer door het vastleggen van CO2 in de bodem.”

Het project is een initiatief van de Friese Milieu Federatie in samenwerking met Natuur en Milieu Overijssel, vereniging Noardlike Fryske Wâlden en Living Lab Fryslân. Het project ontvangt ruim 180.000 euro aan SABE-subsidie (Samen leren in projecten over duurzame landbouw). Boeren die geïnteresseerd zijn om mee te doen kunnen zich aanmelden via info@natuurenmilieuoverijssel.nl. Het project loopt gedurende drie jaar.