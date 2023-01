Boeren weer aan tafel over toekomstplannen landbouw: ‘Maar alleen op onze voorwaarden’

Voormalig bedrijfs­pand in Laag Zuthem gaat in vlammen op: naastgele­gen woning gered

Een voormalig bedrijfspand aan de Kolkweg in Laag Zuthem is afgelopen nacht volledig uitgebrand. De brandweer is uren bezig geweest met nablussen. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend.

19 januari