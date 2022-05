Bonabo Social Club gaat in Zwolle voor nieuwe trend: eerder de deur uit, eerder thuis

Aan het eind van de middag langskomen voor een biertje of wijntje, blijven zitten voor een plankje met gamba’s en steak tartaar - en aansluitend van tafel en de dansvloer op. Dat is in een notendop het concept van Bonabo Social Club. Het nieuwe café aan de Voorstraat in de Zwolse binnenstad houdt zaterdag een testavond voor circa dertig geselecteerde bezoekers. De officiële opening volgt een week later.