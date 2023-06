Bondus winnaar van de Innovatieprijs van Regio Zwolle 2023

korfbal zwolle KIOS maakt comeback compleet met promotie, toetje volgt nog voor Wit-Blauw

Voor bijna alle regionale korfbalclubs is het veldseizoen geslaagd. KIOS bekroonde een prachtige reeks na de zaalcompetitie met promotie naar de overgangsklasse. Geheel in stijl werd kampioen OKO/BIES verslagen in een hoogstaand duel, 21-24. Wit-Blauw zat in Heerenveen (19-20) op het vinkentouw, hopend op een foutje van Sparta. De Zwolse ploeg won echter van CSL (15-10). Voor Wit-Blauw wacht nu nog een promotiewedstrijd tegen SCO.