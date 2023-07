Boni verdwijnt: supermarktketen fuseert en gaat verder onder nieuwe naam

Ondernemer Hans hekelt verschil in regels voor zonnepane­len: ‘Kan dit niet anders?’

Je denkt dat je een mooie bijdrage levert aan de energietransitie en dan blijkt dat toch ineens ingewikkeld. In de ene gemeente (zoals Epe en Wassenaar) mag ‘niets’, in de andere (zoals Zwolle en Amsterdam) ‘alles’, merkt directeur Hans Veenemans van Ecoplant. De Zwolse producent van zonnepanelen in de vorm van zonnebloemen snapt er soms niks meer van.