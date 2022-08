Botsing tussen fietser en ROVA-wagen in Zwolle: fiets thuis afgeleverd

Zoektocht naar extra crisisplek­ken asielzoe­kers flinke puzzel: ‘Situatie in Ter Apel onmense­lijk’

De ene extra noodopvang is nog niet eens open of de volgende vraag dient zich alweer aan. Toch gaan veiligheidsregio’s in dit deel van het land op zoek naar extra crisisnoodopvangplekken voor asielzoekers. Elk van de 25 veiligheidsregio’s moet nog eens 225 extra plekken realiseren, als het aan het kabinet ligt.

10 augustus