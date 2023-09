Geluksmakelaar John (61) uit Zwolle jubileert: ‘De Staatsloterij zit gewoon in hem’

Fietsen werd dé coronahob­by, nu komen rijwielza­ken in Zwolle handen tekort voor onderhoud

Bij Schutte Tweewielers puilt de agenda voor onderhoud uit, Gait Rigter moest door tijdgebrek zelfs de verkoopdag voor tweedehandsjes schrappen en menig zaak smacht naar extra monteurs. In Zwolle, dé fietsstad van Nederland, kunnen rijwielzaken al het werk nauwelijks aan. ,,Doet de fiets het nog, dan plannen we je in november pas in.’’