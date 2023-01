Raaltenaar Ben Haarman onderscheiden met LTO Gouden Klomp

De Raaltenaar was lange tijd betrokken bij LTO Noord en had meerdere rollen. Zo was hij lid van de Ledenraad, vier jaar voorzitter van LTO afdeling Salland, bestuurslid van het Innovatiefonds en sinds 2016 regiobestuurder voor regio Oost, waarvan voorzitter en lid van het Algemeen Bestuur, van 2016-2021. Haarman maakte zich onder meer hard voor het stikstofdossier. Daarnaast was hij, naast andere bestuurlijke functies, in zijn woonplaats Raalte raadslid en wethouder.

Lovende woorden

Verrast door de waardering

Haarman was verrast toen hij de onderscheiding ontving: ,,Het was een eer dat ik dit voor jullie mocht doen. Het was zo nu en dan best pittig, maar ik heb er ook van genoten.” Haarman gaf een boodschap mee. ,,Alle veranderingen die eraan komen, hebben onze aandacht nodig. Maar zorg vooral dat we het met elkaar blijven doen; voorkom polarisatie en zoek verbinding. Alleen samen kunnen we ons sterk blijven maken voor de sector.”