Broeder Dominicus verliet Zwolse klooster na 63 (!) jaar en woont nu met drie broeders in gewone woning: ‘Ik heb gehuild’

,,Oude bomen moet je nooit verplaatsen.” Toch moesten de vier laatste broeders van het Dominicanenklooster in Zwolle hun thuis verlaten. Het 123 jaar oude complex moet opgeknapt worden en ging in de verkoop. Voor de vier tachtigers zat er niets anders op dan verhuizen. Het leven in een reguliere woning valt vooral broeder Dominicus (85) zwaar, na 63 jaar in het klooster: ,,Ik heb gehuild, zou liever nu dan morgen teruggaan.”

Dominicus Zorn (85) kwam in oktober 1960 in het Dominicanenklooster in Zwolle wonen en heeft daarmee ‘de oudste rechten’. Het was een andere tijd, herinnert hij zich. Liefst tachtig broeders woonden er toen nog in het klooster in volkswijk Assendorp.

,,Het was een wereld op zich, een eigen maatschappij”, vertelt broeder Jozef Essing (87), die er zelf veertig jaar heeft gewoond. ,,We hadden een timmerwerkplaats, een klein boerderijtje met varkens en kippen. We waren voor een deel zelfvoorzienend.”

Nu zijn ze nog maar met z’n vieren.

Geschenk

Wijbe Fransen (84) en Jan Laan (82) zijn de twee andere broeders die in het klooster wonen. Of, beter gezegd: woonden. Want de vier tachtigers zijn noodgedwongen verhuisd. En hoe blij ze ook zijn met de woning die hen is aangeboden - ‘een geschenk uit de hemel’ - het haalt het niet bij hun vertrouwde klooster. Broeder Dominicus heeft de meeste moeite met de verhuizing: ,,Oude bomen moet je nooit verplaatsen”, zegt hij nog maar eens.

Bovendien: het is nog maar de vraag of ze terugkeren.