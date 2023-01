Buren vieren feest, grote prijs van Postcode Loterij valt op Zwolse postcode: ‘Onwerkelijk hoeveel geluk wij hebben’

update Meisjes die sinds vanmiddag vermist werden in Zwolle zijn in goede gezondheid aangetrof­fen

De vermiste meisjes waar sinds vanmiddag naar werd gezocht in onder meer Zwolle, Raalte en Dalfsen, zijn in goede gezondheid aangetroffen. Dat laat Politie Overijssel weten via Twitter.

29 december