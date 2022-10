Burgemeester Zwolle: 'Online oproep tot rellen moet zwaarder aangepakt kunnen worden'

update Isala krijgt hulp uit hele land bij wederop­bouw wankelende cardiolo­gie-afdeling

Hartspecialisten uit de wijde regio helpen ziekenhuis Isala in Zwolle bij het oplossen van de crisis op de afdeling Cardiologie. De afdeling is in opspraak geraakt door een machtsstrijd, vermoedens van belangenverstrengeling en verdenkingen van omkoping.

28 oktober