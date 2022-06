Buschauffeurs in Zwolle en Dedemsvaart leggen het werk tijdelijk neer in strijd om betere cao

Een twaalfdaagse stakingsestafette van FNV Streekvervoer trekt door het land. Volgens RRReis is het pas kort van tevoren duidelijk welke ritten vervallen. Ook in Almelo en Oldenzaal wordt gestaakt. In de hele regio IJssel-Vecht is het mogelijk dat bepaalde bussen plotseling niet rijden. Het advies is daarom om ander vervoer te zoeken.