Buurt opgeschrikt door explosie bij woning in Zwolle: ‘Lig stijf in mijn bed’

Het voorval was bij een woning aan de Welle in de wijk Aa-landen. De bewoners zijn vermoedelijk wakker geworden door de knal, net als meerdere omwonenden.

Kim ten Berge woont twee straten achter de Welle en lag naar eigen zeggen stijf in haar bed na het horen van meerdere knallen. ,,Ik was toevallig nog wakker en lag in bed. Ik hoorde eerst al een knal wat verder weg, die klonk niet zo hard voor mij. Maar de volgende knal, zo'n tien minuten later, klonk zo ongelofelijk hard dat ik bijna dacht dat het bij mij aan de overkant zou zijn in de straat Fluessen.”