Ceintuurbaan in Zwolle richting A28 (deels) dicht door werkzaamheden: afsluitingen overdag, ’s avonds en ’s nachts

De Zwolse Eendrachtstraat doet haar naam eer aan, want bewoners hebben ‘eendrachtig’ besloten per direct zeven Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Ze huren een jaar lang een voormalige studentenwoning voor hen. ,,Als ik op de vlucht was, zou ik ook geholpen willen worden.’’

9 maart