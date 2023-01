Chaos in avondspits op A28 bij Zwolle door ongeluk en kapotte truck is voorbij

Zorginstel­ling zet geliefde collega Fenny (63) uit Zwolle op straat, omdat ze jonge collega ‘corrigeert’: ‘Ik ben vernederd’

Wanneer een nieuwe collega het vertikt maaltijden voor de bewoners van woonzorgcentrum De Venus in Zwolle uit de koeling te halen doet Fenny Siemerink (63) het zelf. Als ze er even later wat van zegt, wordt haar ‘agressie’ en ‘grensoverschrijdend gedrag’ verweten. Op non-actief gezet staat Siemerink nu tegenover werkgever Driezorg in de rechtbank. En zij niet alleen.

25 januari