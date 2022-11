Chaos rond werkzaamheden Hortensiatunnel in Zwolle: ‘Ik word er wat treurig van’

MET VIDEO In het spoor van Herman Brood door zijn geboorte­stad: ‘Hij had een haat-liefdever­hou­ding met Zwolle’

‘Ik kom uut Zwolle, vette pech’, zei Herman Brood over de stad waar hij vandaag 76 jaar geleden werd geboren. Hij had niks met Zwolle en tegelijk had hij er zijn hart aan verpand. Op de step geeft stadsgids Peter Vader ons een tour de Brood.

5 november