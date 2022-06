Chris (29) doodde man met 65 messteken en stak medegevangene 22 keer met pen in het hoofd

Chris C. zou op 6 juni 2020 in het Friese dorp Molenend een man hebben gedood met 65 messteken, in hetzelfde huis een andere man hebben verwond met 36 messteken en een vrouw hebben bedreigd. Daarna zou hij op 28 augustus 2020 in de gevangenis van Zwolle een medegevangene 22 keer met een balpen in zijn hoofd hebben gestoken.

Doodslag, twee keer poging tot doodslag en bedreiging, concludeerde de officier van justitie daarom woensdag in de rechtbank van Leeuwarden.

7 minuten

Zeven minuten zou de steekpartij in Friesland hebben geduurd, waarbij de 38-jarige bewoner gewond raakte en een 43-jarige vriend van hem uit Almere omkwam. En na die steekpartij zou C. de partner van de bewoner dusdanig hebben bedreigd dat zij van pure angst uit een raam is gesprongen.

De 29-jarige C. heeft toegegeven dat hij de twee mannen in Friesland onder meer in hun hals heeft geraakt, maar volgens hem handelde hij uit zelfverdediging. Ze zouden hém hebben aangevallen en in paniek was hij daarom van zich af gaan steken. Het mes dat hij bij zich had, zou hij hebben gebruikt bij het plakken van een fietsband.

Volledig scherm Rechtbank in Leeuwarden. © Mediatheek Rijksoverheid

Paar keer seks

De officier van justitie geloofde de verdachte echter niet en ging af op het verhaal van de bewoner die de steekpartij heeft overleefd: de verdachte was volgens hem met een baksteen de woning binnengedrongen, op zoek naar de stiefdochter van de bewoner met wie C. een paar keer seks had gehad.

Duidelijkheid over wat er in de Friese woning gebeurde, kreeg hij niet van de verdachte, vond de officier. ,,Bagatelliseren, de schuld buiten zichzelf leggen en een verklaring afleggen die feitelijk onjuist is. Slachtoffers en nabestaanden willen juist die duidelijkheid, openheid en antwoord op de vraag: waarom?”

Het OM ziet geen bewijs voor een vooropgezet plan en gaat daarom niet uit van moord, maar van doodslag en poging tot doodslag. De aanklager baseert zich onder meer op een patholoog. Volgens de letselexpert verklaart de uitleg van C. veel steekwonden niet en op een door de politie aangetroffen baksteen zat dna van de verdachte.

Quote De verdachte heeft in Molenend en in de PI gebruikge­maakt van excessief geweld, zonder een duidelijke aanleiding of signaal Officier van justitie

Steekpartij in Zwolle

Met de steekpartij in Friesland was het lugubere verhaal rond C. echter nog niet ten einde: tijdens zijn voorlopige detentie in de penitentiaire inrichting (PI) van Zwolle grijpt C. op 28 augustus plotseling een medegevangene van achteren beet, waarna hij hem meerdere malen met een balpen in zijn hoofd steekt.

De medegevangene wordt in een tijdsbestek van 12 seconden 22 keer geraakt.

De officier van justitie: ,,De verdachte heeft in Molenend en in de PI gebruikgemaakt van excessief geweld, zonder een duidelijke aanleiding of signaal. Geen waarschuwing, geen mogelijkheid om je te verweren en het ergste af te wenden.’’

Paranoïde

Volgens psychisch deskundigen heeft C. paranoïde voorstellingen die tot veel agressie kunnen leiden. De kans op herhaling schatten de experts hoog in. Daarom is tbs met dwangverpleging volgens hen noodzakelijk.

De officier van justitie achtte doodslag, twee pogingen tot doodslag en een bedreiging bewezen. Met de conclusie van de deskundigen in het achterhoofd eiste hij daarom woensdag in de rechtbank van Leeuwarden tien jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen C.