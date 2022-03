ChristenUnie wint na nieuwe telling met 34 stemmen verschil van GroenLinks en blijft de grootste partij van Zwolle

Met 34 stemmen meer dan GroenLinks mag ChristenUnie zich de komende vier jaar weer de grootste partij van Zwolle noemen. Bij de ‘Zwolse uitslagenavond’ woensdagnacht werd duidelijk dat beide partijen exact 16,7 procent van de kiezers achter zich hadden, maar nadat alle stemmen per kandidaat zijn geteld blijkt een dag later dat ChristenUnie de winnaar is.

Als een exitpoll, uitgevoerd in opdracht van de NOS, woensdag na sluiting van de stembussen naar buiten komt in theater De Spiegel is de vreugde groot bij GroenLinks. De partij behoudt net als ChristenUnie zeven zetels en er wordt een klinkende verkiezingszege aangekondigd (ruim 2 procent meer stemmen dan ChristenUnie).

Kleine verschillen

Maar als alle stemmen daadwerkelijk geteld zijn, blijkt dat het verschil tussen de partijen veel kleiner is. Beide partijen hebben exact 16,7 procent van de stemmen gekregen. Burgemeester Peter Snijders zegt rond middernacht dat er slechts tientallen stemmen verschil is tussen de partijen: 38 stemmen zou ChristenUnie er meer hebben gekregen dan GroenLinks.

Alle stemmen per kandidaat moeten geteld zijn voor duidelijkheid komt over wie de grootste van Zwolle is. ,,Dat is belangrijk, want de grootste partij neemt het initiatief voor de onderhandelingen. Het is een unieke situatie”, vertelt burgemeester Snijders, terwijl leden van GroenLinks en ChristenUnie een dag langer in onzekerheid blijven zitten.

Volledig scherm ChristenUnie-fractievoorzitter Ruben van de Belt op de verkiezingsavond in Zwolle. © Frans Paalman

Bericht via mail

Donderdagavond rond 19.00 uur blijkt toch dat ChristenUnie zich voor de derde keer op rij zich de grootste partij bij de gemeenteraadsverkiezingen mag noemen. Via een mail krijgen lijsttrekkers Ruben van de Belt (ChristenUnie) en Anja Roelfs (GroenLinks) het nieuws te horen: ChristenUnie blijkt een dag eerder 34 stemmen meer te hebben gekregen.

,,De exitpoll, waarbij we wat minder stemmen kregen en niet de grootste waren, was woensdag toch een beetje een tegenvaller. Het is voor het gevoel heel fijn dat we voor de derde keer op rij de grootste partij van Zwolle zijn geworden. Dit is de laatste tientallen jaren zeker geen andere partij in Zwolle gelukt. Dat we nu winnen met een teenlengte voorsprong, maakt voor mij niet heel veel uit”, reageert Van de Belt (ChristenUnie) op de uitslag.

Op de donderdagavond heeft hij met partijgenoten afgesproken om te proosten op de verkiezingsuitslag en te kijken hoe ze de onderhandelingen met andere partijen ingaan. ,,Het verschil met GroenLinks is 34 stemmen, dus het is logisch dat wij als grootste partijen samen optrekken en kijken hoe we verdergaan.”

Volledig scherm Vreugde bij GroenLinks nadat de partij op de verkiezingsavond de grootste van Zwolle lijkt te worden. © Frans Paalman

Vasthouden verkiezingswinst

Bij GroenLinks is de teleurstelling niet heel groot: de partij groeide vier jaar terug fors en houdt de verkiezingswinst vast. ,,Natuurlijk is het jammer dat we net niet de grootste zijn. Het was donderdag toch nog spannend. Maar veel waarde wil ik er ook niet aan hechten”, zegt Roelfs van GroenLinks. ,,We hebben allebei zo’n 9500 stemmen gekregen en 7 zetels. Daar gaat het om.”

Roelfs gaat - met het kleine verschil - niet vragen om een hertelling. ,,We hebben geen reden om aan te nemen dat er iets niet goed is gegaan. Het ligt voor de hand dat we de ChristenUnie opzoeken en spreken over vervolgstappen over de onderhandelingen.”

Links-progressieve koers

De Zwollenaar heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen gekozen voor een links-progressieve koers. Grote verliezer is Swollwacht. De lokale partij ging van 6 naar 3 zetels. Partij voor de Dieren (2 zetels) en Volt (1 zetel) zijn nieuw in de raad. VVD (5), CDA (4), D66 (4), PvdA (4) en SP (2) krijgen evenveel afgevaardigden in de raad als de afgelopen vier jaar. De opkomst ligt in Zwolle met 55,7 procent lager dan vier jaar terug, toen 61,4 procent van de stemgerechtigden ging stemmen.

Aanstaande maandag om 10.00 uur stelt burgemeester Snijders samen met de leden van het centraal stembureau tijdens een openbare zitting op het stadhuis de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen vast en benoemen zij de nieuwe raadsleden.

