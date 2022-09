ChristenUnie Zwolle overhandigt ‘pispotpetitie’ aan wethouder: ‘Hopelijk laatste zetje voor meer openbare toiletten’

Nieuwe bermbrand langs A28 veroor­zaakt flinke file richting Zwolle

De brandweer is eind van de middag opnieuw uitgerukt voor een bermbrand langs de A28 tussen Harderwijk en Elspeet. Dit veroorzaakte een flinke file. De brand is inmiddels onder controle en de weg is weer vrijgegeven.

26 augustus