Coen Vermeltfoort maakt favorietenrol waar met derde zege in Ster van Zwolle: ‘Dit keer was het duidelijker dan de laatste keer’

indebuurt.nl Marieke en Maikel openen een Italiaanse broodjes­zaak in Zwolle: 'Onze droom komt uit'

Ze woonden in dezelfde flat, leerden elkaar via Tinder kennen en worden nu zakenpartners. Marieke Wilms (32) en Maikel Klunder (33) uit Zwolle openen binnenkort broodjeszaak MaMa’s Deli op de Vispoortenplas. Ergens vinden ze het ook wel spannend. “Ik heb zo’n scenario in mijn hoofd dat je een krekelgeluid hoort als we er staan”, zegt Marieke lachend.