Criticasters van weleer zien nieuwbouw in Zwolle op Hanzebadlocatie nu als ‘aanwinst voor de stad’

Schreeu­wend tekort aan horecaper­so­neel in Overijssel: 198 procent méér vacatures

In een jaar tijd is het aantal openstaande horecavacatures met 198 procent gestegen in Overijssel. Sinds restaurants en kroegen de deuren hebben geopend begin dit jaar, heeft de vraag een vlucht genomen. Tussen januari en maart steeg de vraag maar liefst 73 procent.

1 april