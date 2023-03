Damian van der Haar krijgt eerste profcontract bij PEC Zwolle

indebuurt.nl Binnenkij­ken bij Crista en Marijn in Zwol­le-Zuid: 'Ik houd van een ho­tel-chi­que stijl'

Als je de woning van Crista van der Steege (29) en haar vriend Marijn (29) binnenstapt, waan je je eventjes in een chic hotel. In een recente verbouwing knapten ze de woonkamer van top tot teen op. Het resultaat? Een visgraatvloer, keuken met marmeren werkblad en warme kleurtinten. We nemen een kijkje aan de Van Keppelmarke in Zwolle-Zuid.