Dankzij ziekenhuis Hardenberg kan Bertus (89) tóch bij begrafenis van zijn Will zijn

Het is een verschrikkelijke week, die de familie De Groot uit Den Ham momenteel doormaakt. Nadat vorige week donderdag oma Will (89) overleed aan corona, ligt opa Bertus (89) nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het kan zomaar zijn dat het gezin in een week tijd van beiden afscheid moet nemen. „Heel heftig”, zegt kleindochter Anne. Toch wist het Saxenburgh Medisch Centrum in Hardenberg voor een mooie opsteker te zorgen.