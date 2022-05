Dat mes? Ach, mevrouw de rechter, dat had ook een broodje hagelslag kunnen zijn

Bradley (19) sloeg ex en stak man die haar wilde helpen neer in Park de Wezenlan­den in Zwolle: jaren celstraf

Vanwege het neersteken van een man in het Zwolse park de Wezenlanden in juni 2021 is een 19-jarige man dinsdag tot 5 jaar cel veroordeeld. Ook bewezen achtte de rechtbank dat hij zijn ex-vriendin mishandelde en een auto in de fik stak.

