‘De dood heeft niet het laatste woord’

Het was een emotionele opdracht voor Toon Hagen (62). Bij het componeren van de Lukaspassie moest de Zwolse kerkorganist vaak ‘een ommetje’ maken om afstand te nemen van dit lijdensverhaal. ,,Het zette me tot nadenken over mijn eigen vermogen tot vriendschap. Ben ik er voor iemand als de ander in nood is? Als kind kon ik me al goed inleven in Petrus. Wanneer Jezus in de Hof van Getsemane wordt gearresteerd en Petrus springt voor hem in de bres, valt zijn vriend en meester hem af. Petrus loopt in de weg. De teleurstelling en verloochening van Jezus begrijp ik daarom goed. Je wilt iemand helpen en wordt afgewezen. In Petrus zie ik pure passie, hij gaat voor een geliefde door het vuur.”