De ervaring bij Brasserie Het Jachthuis in Hoog Soeren had heel anders (lees: beter) kunnen uitpakken

Ministerie machteloos bij terughalen ontvoerde Zwolse kinderen: ‘Heel weinig medewer­king vanuit Polen’

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid ziet geen mogelijkheden om de kinderen die vorige maand door hun moeder vanuit Zwolle naar Polen werden ontvoerd, terug naar Nederland te krijgen. Ook kan de moeder in Polen niet gearresteerd worden, ondanks dat er een Europees aanhoudingsbevel tegen haar ligt. ,,Het enige wat we kunnen doen, is in Europa politieke druk zetten. En dat doen we ook.”