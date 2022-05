‘De Gier’ vrijgesproken van moord Henk Wolters in Zwolle, justitie wilde hem 27 jaar in de cel

updateMichel ‘De Gier’ B. uit Zwolle is veroordeeld tot 6 jaar cel voor een ondergrondse opslag met tientallen wapens in Zwolle. Justitie verdacht hem ook van de moord op Henk Wolters op oudejaarsavond 2019, maar daarvoor is volgens de rechtbank te weinig bewijs. Justitie eiste 27 jaar cel.

Wolters, ook wel ‘Oortje’ genoemd, werd op oudejaarsavond 2019 door 45 kogels geraakt bij zijn huis aan de Buitengasthuisstraat in Zwolle. Pas een uur later vinden twee jongeren Wolters op straat, zwaargewond. Hij overlijdt ter plaatse.

Michel B. werd in de Zwolse onderwereld al direct genoemd als mogelijke betrokkene. De politie pakt hem pas in maart 2021 op. Hij is in beeld gekomen na de vondst van een ondergrondse wapenopslag op landgoed Schellerberg vlakbij Hogeschool Windesheim. Op veel wapens en munitie worden DNA-sporen van B. gevonden.

Moordwapen wel omgebouwd

Tussen de wapens zat ook de omgebouwde semi-automatische Glock 17 waarmee volgens deskundigen zeer waarschijnlijk Henk Wolters is doodgeschoten. Ook lagen in de wapenopslag patroonhouders en munitie, waarvan ‘niet is uitgesloten’ dat die bij de moord zijn gebruikt.

De rechtbank stelt nu dat de wapenopslag inderdaad van De Gier was. Ook heeft hij het moordwapen waarmee Wolters is gedood na die oudejaarsavond nog in handen gehad, omgebouwd en begraven in zijn ‘stash’, zoals de rechtbank het wapendepot noemt. In vijf tonnetjes werden pistolen, machinegeweren, granaten, munitie en geld gevonden. Alles zat vol DNA en vingerafdrukken van De Gier.

Alibi

Het bezit van het moordwapen maakt hem nog niet de moordenaar van Wolters, oordeelt de rechtbank. De Gier ontkende zelf alles, bleek vorige maand al tijdens de rechtszaak. Een alibi voor het tijdstip van de moord had hij niet, ook al zegde hij in een eerdere zitting toe daar nog mee te komen.

Maar, zegt de rechtbank, het ontbreken van een alibi plaatst hem nog niet op de plek van de moord. Hij is daar niet gezien en op geen enkele manier aan te linken. Daarom is er volgens de Zwolse rechtbank ondanks ‘zeer belastende omstandigheden’ onvoldoende doorslaggevend bewijs om B. te veroordelen als schutter. ,,B. heeft zonder meer gelegenheid gehad om Wolters dood te schieten. Maar de stap die moet worden gemaakt om hem als schutter aan te wijzen, is te groot.’’

Ook voor het medeplegen, waarbij hij op een andere manier bij de brute moord betrokken zou zijn, ontbreekt wettig en overtuigend bewijs.

‘Te speculatief’

Door het afhouden van een bezoekje aan zijn vriendin die avond en met het oog op de mist en het vuurwerk koos De Gier er volgens justitie bewust voor om die avond in Zwolle te blijven en zo de moord te kunnen plegen. Dat is te speculatief geredeneerd, oordeelt de rechtbank.

Justitie eiste twee weken geleden een celstraf van 27 jaar tegen B. Die eis was opgebouwd uit 18 jaar voor de moord en 9 jaar voor de ondergrondse wapenopslag. De rechtbank gaat ook in die laatste strafeis niet mee en veroordeelt De Gier tot een celstraf van 6 jaar, met aftrek van zijn voorarrest.

Hij krijgt die straf ook voor witwassen. In een van de tonnetjes vond de politie tienduizenden euro’s contant geld. Dat was verpakt in elastiekjes en plastic en dat is volgens de rechtbank ‘in het legale circuit zeer ongebruikelijk’.

